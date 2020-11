“Adottiamo una famiglia”, l’iniziativa del Club per l’Unesco di Sanremo

Sanremo. Il Club per l’Unesco di Sanremo lancia da oggi a sabato 19 dicembre una raccolta fondi per l’iniziativa “Adottiamo una famiglia”: la somma raccolta verrà destinata a sostenere le necessità immediate di una o più famiglie in difficoltà economiche (pagamento di bollette, rate di mutui, indumenti per bambini…) in collaborazione con la Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo.

«Rendi speciale il tuo Natale aiutandoci a far sorridere almeno una famiglia. Il Club per l’UNESCO di Sanremo

si impegna in una raccolta fondi. Puoi contribuire versando il tuo dono entro il 19 dicembre a questo Iban: IT93V0843922700000100103389 con causale: “Adottiamo una famiglia. Natale 2020”. Grazie!» – dice il Club per l’UNESCO di Sanremo.

La Locandina – Adottiamo una famiglia