Addio a Lorenzo Lagorio, il cordoglio di Forza Italia e FdI

Imperia. Al lutto per la scomparsa di Lorenzo Lagorio “Cicciò”, storico esponente del PD cittadino ed ex assessore della giunta Berio, si uniscono anche le segreterie locali di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

«Voglio esprimere, a nome mio, del collega Gaggero e degli amici di Forza Imperia, il mio dolore per la scomparsa di Renzo Lagorio, per tutti, “Ciccio'”, esponente storico del PD –, commenta Antonello Ranise. Pur nella diversità delle idee politiche eravamo legati da un’antica amicizia, fin dai tempi lontani del circolo del Tennis che frequentavo da ragazzino. Ricordo le nostre vivace discussioni in consiglio comunale, alcune magari anche un po’ sopra le righe, ma sempre segnate da una vena di ironia. Era una persona con un’ autentica passione per la politica, sincero e diretto. Alla sua famiglia, la moglie e i figli di cui sono altrettanto amico, vanno le mie più sincere condoglianze».

Aggiunge la collega di Fratelli d’Italia Sara Serafini: «Vogliamo, sicuramente di concerto con tutte le altre forze politiche cittadine, ricordarne il carattere gioviale, la cura con cui preparava i suoi memorabili interventi, l’educazione con cui si poneva rispetto all’avversario politico sempre, anche durante i dibattiti più vivaci.

Ciccio’ è stato un esempio di passione politica per più di una generazione e di partecipazione fattiva ai sodalizi sportivi della città (colonna da sempre del Circolo del Tennis, aveva ricoperto, durante l’amministrazione Capacci, il ruolo di membro della Commissione di vigilanza della Piscina, in virtù dei suoi gloriosi trascorsi nella Rari Nantes). Alla famiglia e a tutti i suoi molti amici, porgiamo le nostre più sentite condoglianze».