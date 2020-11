“Acrobatiche sere”, nel nuovo brano di Eugenio Ripepi compaiono importanti musicisti imperiesi

Imperia. Dopo il primo singolo “Nicole”, Eugenio Ripepi torna in radio con la canzone “Acrobatiche sere”: «Gli artisti, apolidi, perennemente precari, inizialmente faticano a trovare una collocazione, e spesso poi la rifiutano, un po’ per difesa, un po’ per necessità. Alla fine, però, i conti non tornano. Non tornano mai. È una scommessa con un prezzo molto alto. Ma non si può fare altrimenti, perché l’unico equilibrio possibile è quello che si raggiunge tenendo tutto insieme a fatica su un filo, sorretti dall’ironia che pervade questo pezzo, e alcune vite particolari».

Nel brano figurano importanti musicisti imperiesi: al pianoforte Giovanni Doria Miglietta, alla chitarra Mauro Vero, al violino Corrado Trabuio, la sezione ritmica è affidata a Lorenzo Lajolo e a Roberto Saltelli, alle seconde voci il cantante e attore Giuseppe Socratini. Il disco “Roma non si rade”, primo tassello di una dilogia, viene definito dall’artista come “il proprio occhio destro”, capace di intuire il divenire senza mettere a fuoco ciò che è concreto.

Etichetta: Music Fc

Radio date: 27 novembre 2020

Pubblicazione album: 3 luglio 2020

Dicono di lui

«Roma non si rade è un interessante e vario disco di Eugenio Ripepi, cantautore ligure tra classico e moderno. Tocca vari generi, dal pop al rock, dal reggae alla musica leggera, o addirittura sinfonica, rimanendo sempre lui». Smemoranda.

«Eugenio Ripepi è un artista eclettico, scrive libri, fa dischi e si occupa anche di regia. Qui parliamo di musica e di ROMA NON SI RADE… un disco vario e maturo». Vinile.

«Sempre sottile il peso poetico di come lui sa come usare le parole quotidiane con intelligenza e mestiere d’arte». Raro più.

«Una produzione che dimostra di lasciare un peso reale alle cose senza perdersi in soluzioni meramente estetiche». Loudvision.

«Un disco pop, leggero, colorato, socialmente reggae e dolcemente schiavo ma con fame di rivoluzione». Blog Music.

«ROMA NON SI RADE è un disco che vi farà guardare lontano verso l’infinito oppure vicino a voi ed apprezzare la realtà che scorre». Low Music.

«Lavoro scanzonato, leggero, a suo modo importante di contenuti in bilico tra il romantico ed il sociale». Just Kids Magazine.