Ac Ponente Ligure fa donazione ai Comuni della Valle Argentina colpiti dalla calamità dell’ottobre scorso

Imperia. «I Comuni della Valle Argentina sono sempre stati al nostro fianco nell’organizzazione del Rallye Sanremo, ospitando sul loro territorio le prove speciali, accettando il passaggio dei concorrenti, accogliendo gli spettatori, anche quando tutto ciò poteva essere un disagio. AC Ponente Ligure, organizzatore della gara, ha pensato di dare un segno di vicinanza ai paesi duramente colpiti dalla calamità del 2 ottobre, che ha portato alla sospensione dell’edizione del rally di quest’anno».

Con queste parole Sergio Maiga, presidente di AC Ponente Ligure che organizza il rally della Città di Fiori, presenta la delibera del locale Automobil Club che prevede l’erogazione di un contributo di 6.000,00 € in totale, a favore dei Comuni di Badalucco, Molini di Triora e Triora.

«Un piccolo segno di solidarietà e vicinanza verso Paesi così duramente colpiti, sperando di poter realizzare insieme l’edizione 2021 del Rallye Sanremo, che sarà la più chiara dimostrazione che l’emergenza causata dalla calamità del 2 ottobre scorso è stata superata.

Potremo inoltre contare sulla generosità di diversi concorrenti che hanno rinunciato al rimborso della tassa di iscrizione devolvendo la cifra ai Comuni dell’entroterra che potranno quindi contare anche su questo contributo» – conclude Sergio Maiga.

La delibera del presidente N. 9 del 23 ottobre 2020:

«In data 23 ottobre 2020 alle 11 il sottoscritto, architetto Sergio Maiga, in qualità di presidente pro-tempore dell’Automobile Club del Ponente Ligure con sede in Imperia via Tommaso Schiva 11/19

Considerato:

– che l’Ente ha organizzato le manifestazioni 67^ Rally di Sanremo, 35° Rally Storico di Sanremo, 34° Coppa dei Fiori e 12° Sanremo Leggenda che, a seguito dello stato di calamità che ha colpito il nostro territorio il giorno 2 ottobre 2020, si è dovuto sospendere la parte cronometrata prevista per il giorno 3 ottobre 2020, prevista nelle strade del’entroterra della Valle Argentina;

– che i Comuni dell’entroterra hanno negli anni sempre accettato di buon grado le limitazioni alla circolazione imposte per la manifestazione su alcune strade del loro territorio;

– che le conseguenti chiusure al traffico ordinario hanno causato alcuni disturbi alla popolazione residenti su tali tratti di strade;

– che data dell’attuale situazione causata dagli eventi alluvionali eccezionali dei giorni 2 e 3 ottobre l’A.C. Ponente Ligure si sente partecipe dei disagi delle popolazioni della Valle Argentina

DELIBERA

1. Di erogare a favore dei Comuni di Badalucco, Molini di Triora e Triora la somma forfettaria di € 2.000,00 ciascuno, quale contributo da destinarsi ai ripristini della viabilità e accessori a discrezione di ciascun Comune;

2. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare nella prima seduta utile.

Il Presidente

Arch. Sergio MAIGA».