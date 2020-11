2 novembre, i carabinieri di Imperia rendono omaggio ai caduti con una corona di alloro

Imperia. In occasione delle celebrazioni per il 2 novembre, davanti al cippo dedicato ai Caduti ubicato nel cortile della caserma dei carabinieri di Imperia, è stata deposta una corona di alloro in memoria dei militari dell’Arma.

Nel rispetto delle restrizioni tese a contenere la diffusione epidemiologica, il Comandante Provinciale ed il Luogotenente Giampiero Azzolini – in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, da sempre instancabile promotrice e garante del vincolo di appartenenza e solidarietà tra i militari in congedo e quelli in servizio – hanno dedicato un momento commemorativo di raccoglimento e ricordo, rivolgendo un pensiero grato ai colleghi che non ci sono più, da ultimo il Luogotenente Antonio Zappatore, già Comandante della Stazione Carabinieri di Pieve di Teco.

L’abnegazione di oggi valorizza il sacrificio di ieri, che ha reso grandi i nostri eroi dai piccoli gesti quotidiani, al fianco degli altri, per aiutare il prossimo con la convinzione di rendere la società migliore.