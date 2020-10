XI legislatura, Fabio Tosi è il nuovo presidente e capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria

Genova. Il consigliere regionale Fabio Tosi sarà il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria; vicecapogruppo sarà il neoeletto collega della Spezia Paolo Ugolini. I portavoce pentastellati si alterneranno nella carica di capogruppo affinché entrambi i consiglieri possano rappresentare il Gruppo all’interno delle sedi politiche e istituzionali, ponendo sempre al centro i temi cardine del M5S, dalla sanità pubblica alla legalità, dalla difesa del territorio, al rilancio delle piccole e medie imprese e la tutela dei cittadini.

«Nei primi sei mesi di questa XI legislatura e con l’alternanza descritta, il Tigullio sarà rappresentato da 3 capigruppo di diverse forze politiche. Spiace che anche in questa legislatura non ci sia nessun assessore a rappresentare il Tigullio. Una delle mie priorità sarà quella di portare all’attenzione del Consiglio regionale tutte le criticità e le priorità del territorio, con un occhio particolare per tutta l’area metropolitana di Genova, le province di Savona e Imperia. Parimenti, mi impegnerò per dare tutto il mio supporto a chi vorrà formarsi in questi anni. L’ultimo mandato sarà ancora più incentrato a trasferire tutte le competenze apprese nella precedente legislatura e in questa che inizierà martedì prossimo», dichiara Tosi.