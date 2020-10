Windfestival, tre giorni di escursioni gratuite a Diano Marina

Diano Marina. Nel fine settimana del 2, 3 e 4 ottobre si terrà una tre giorni di escursioni gratuite targate MY nel dianese in occasione del Windfestival, il più grande Expo in Italia dedicato agli Action Sports di mare e vento.

Camminate adatte a tutti, con durata e difficoltà minime, su asfalto e mulattiere, alla scoperta di luoghi affascinati a ridosso del mare.

DATI LOGISTICI

Ritrovo alle 10 presso lo stand MARESPORT sulla passeggiata di Diano Marina.

INFO E PRENOTAZIONI

Barbara Campanini (GAE, venerdì 2 ottobre) 346 7944194

Marina Caramellino (Guida Naturalistica, sabato 3 ottobre) 337 1066940

Claudio Zanardi (Guida Naturalistica, domenica 4 ottobre) 348 4526914

EQUIPAGGIAMENTO

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

«Vivamente consigliati i bastoncini da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo ed alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!!) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, capellino» – consigliano gli organizzatori.