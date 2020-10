Victoria Lanteri Monaco del Tc Ospedaletti vince il Master Slam by Head

Ospedaletti. Non sono bastati i Campionati Regionali, lo Junior Next Gen e il MASTER Slam by HEAD (torneo riservato ai migliori 8 giocatori classificati nelle 3 tappe liguri) per fermare la corsa di Victoria Lanteri Monaco nel suo primo anno di attività agonistica con ben 8 tornei vinti su 9 giocati.

Dopo un girone che ha visto Victoria imporsi in tutte e quattro le partite, si è concluso infatti sui campi del TC Pegli, il Master Slam by Head dove Victoria ha prevalso ancora una volta in finale U10F con il punteggio di 6-1 6-2 portando a casa oltre alla coppa, un bonus da 250 euro e un contratto per la fornitura di abbigliamento Head.

Victoria, ringraziando il suo storico maestro Loris Lauro che l’ha seguita fino a raggiungere questi traguardi, accompagnata dalla maestra Ambra Cantarelli in collaborazione con il maestro Di Giacomo, continuerà ora gli allenamenti, presso il Piatti Tennis Center e presso il TC Finale, in vista del Lemon Bowl che si terrà sulla terra rossa di Roma all’inizio di gennaio.