Ventimiglia. Costretto a scegliere tra un posto letto al caldo e i suoi amati Chihuahua o stare sotto un ponte. Oppure trovarsi un appartamento e un lavoro «che però non c’è» e arrangiarsi. E’ quanto accede ad Angelo Mazza, 41 anni. Gli ultimi tre anni la sua casa sono state due roulotte sul greto del torrente Roja, in frazione Trucco di Ventimiglia. Ma l’alluvione dello scorso 2 ottobre ha minato le fondamenta del terreno (di proprietà demaniale) sul quale aveva sistemato quell’abitazione di fortuna.

«Sabato notte sono stato svegliato dai miei Chihuahua – racconta Mazza -. Erano agitati, grattavano alla porta. Si comportavano in un modo strano rispetto al solito. Allora mi sono alzato dal letto, ho aperto la porta, e ho visto il fiume a un passo da me». Terrorizzato, Angelo ha preso i suoi cani ed è corso via, sotto la pioggia, per mettersi in salvo.

«Ieri mi hanno chiamato i Servizi sociali del comune – aggiunge – Mi hanno detto che devo lasciare la roulotte perché il terreno rischia di franare. Sono rimasto senza un tetto e non so cosa fare perché nessuno mi aiuta».

Il suggerimento degli assistenti sociali è quello di rivolgersi alla Caritas in attesa di una nuova sistemazione: «Ma non posso farlo, dovrei lasciare i miei Chihuahua al canile o a qualche associazione che si occupa di animali. Non voglio separarmi da loro», dice. L’alternativa, sarebbe allora quella di trovarsi da solo un appartamento da affittare: «Il Comune mi darebbe una mano per la caparra e un mese d’affitto, poi mi hanno detto che devo arrangiarmi – racconta Mazza -. Il problema è che non riesco a trovare un lavoro e nemmeno un appartamento in affitto. Quando trovo qualcosa e dico che sono precettore di reddito di cittadinanza (mi danno 500 euro al mese) gli affittuari si tirano indietro, e mi dicono che quell’appartamento non lo affittano più. Allora cosa devo fare? Mi stanno mettendo sotto un ponte».

Secondo l’uomo, «ci sono alloggi liberi alla case popolari. Ma quando l’ho detto agli assistenti sociali mi hanno risposto che non ho mai fatto domanda, quindi non possono darmi un alloggio. Io la domanda non l’ho fatta perché avevo la roulotte e stavo lì, anche se non era facile».

Tra l’altro, per quella soluzione precaria, Angelo Mazza aveva ricevuto, nel maggio scorso, un’ordinanza di demolizione della struttura, formata da due roulotte, per occupazione abusiva di terreno di proprietà del demanio pubblico.

«Ho avuto un passato difficile, ora chiedo aiuto e mi voltano le spalle, sbattendomi in mezzo a una strada», conclude il quarantenne.

Chi avesse un lavoro da offrire ad Angelo o un appartamento da affittargli a prezzo modico può rivolgersi alla redazione di Riviera24.it inviando una mail al seguente indirizzo: redazione@riviera24.it