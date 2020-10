Ventimiglia. E’ una “strage” di mezzi privati distrutti dalla piena e dall’esondazione del fiume Roja a Ventimiglia. A due giorni dall’alluvione, sono decine le carcasse di auto, scooter e persino camion ancora da recuperare.

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco, con l’ausilio della polizia locale, hanno recuperato un’auto dal greto del fiume, all’altezza del centro commerciale di Roverino. Si trattava, in questo caso, di una vettura da demolire che era parcheggiata nell’area di proprietà di un demolitore di Ventimiglia.

di 12 Galleria fotografica Strage auto scooter camion Ventimiglia









La carcassa di un camion è letteralmente “abbracciata” a un pilone del raccordo stradale che porta all’A10. Del mezzo pesante restano solo lamiere accartocciate come cartapesta a testimonianza della forza dell’acqua.

Poi ci sono garage e box allagati, con dentro auto e moto ormai da rottamare dopo ore sommerse dall’acqua. Sono moltissimi i cittadini di Ventimiglia e dalla val Roja, soprattutto francese, che hanno perso i propri mezzi. Chi li aveva parcheggiati nel centro cittadino, la mattina di sabato, dopo l’esondazione del Roja, li ha trovati spostati, uno contro l’altro, come un autoscontro impazzito e non ha potuto far altro che attendere l’intervento del carroattrezzi una volta che le strade sono state ripulite dal fango.