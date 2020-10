Ventimiglia, pulizia spiagge al Resentello. Scendono in campo i cittadini

Ventimiglia. Questa mattina un gruppo di volontari si è riunito al Resentello per una giornata di pulizia spiagge. «Abbiamo lavorato tutti insieme, senza colori politici, per il bene del nostro mare! Commenta il consigliere comunale Francesco Mauro.

È stato bellissimo vedere tanti volontari, alcuni molto giovani, che hanno a cuore il nostro territorio. Come amministratore cittadino sono orgoglioso della grande sensibilità dimostrata da tutti, questo per me rimane un punto di partenza, non tanto per risolvere la situazione spiagge, che invece sarà una questione che affronteremo come amministrazione comunale, ma più per dare un segnale importante alla nostra comunità».