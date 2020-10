Ventimiglia, ‘Morel’ devastato dal maltempo: si mobilitano i volontari

Ventimiglia. Il Roja ha esondato in zona Peglia, come non avveniva da diversi decenni, trascinandosi dietro un’infinità di cose. I primi sopralluoghi sono stati immediati, ma solo dopo che tutta l’acqua è defluita il Ventimiglia Calcio si è potuto rendere conto del disastro che ha devastato il ‘Morel’.

All’interno dell’impianto sportivo il livello dell’acqua e del fango ha superato il metro di altezza: uffici, segreteria, lavanderia, spogliatoi, magazzini sono stati devastati. Il fondo in sintetico ha sicuramente subito dei danni, lo stesso dicasi per il manto erboso, ma questi saranno verificabili solo in un secondo tempo.

Già lunedì un nutrito gruppo di volontari ha iniziato i lavori di pulizia e sgombero di ciò che la piena del fiume vi aveva depositato. La società granata ringrazia tutte le persone, e sono state davvero tante (genitori, giocatori, dirigenti, amici, collaboratori, ma anche ex giocatori ed ex tecnici granata), che hanno voluto dare il loro contributo in questo drammatico momento e si sono alternati nell’arco di tutta la giornata per fare ciò che era nelle loro possibilità.

«E’ stato quasi commovente vedere tutto questo spiegamento di forze, inizialmente scoordinato, ma sicuramente efficace. Tutti questi volontari avevano davanti ai loro occhi un disastro, cataste di roba infangata, eppure si sono dati da fare con grande impegno. Parlando poco mentre lavavano, spostavano, aiutavano e aprendo la bocca solo per dire “Questo, dove lo metto?”. Avevano gli stivali, i pantaloni e le mani incrostate di fango, ma non hanno mollato.

C’è mezza città inondata e anche lì ci sarebbe un lavoro immane da fare, ma loro sono venuti a dare una mano qui, nell’impianto sportivo dove giocano, dove allenano, dove hanno giocato in passato o dove giocano i loro figli. Sono grandi persone e la società li ringrazia pubblicamente.

E’ stata una giornata importante, che resterà impressa nella memoria di chi c’era e che ha contribuito a risollevare il morale di chi ora si appresta a ricostruire, partendo quasi da zero, tutto quello che in poche ore è stato spazzato via» – racconta il Ventimiglia Calcio.

(Video di franKone Foto Video)