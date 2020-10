Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori del Saf per la ricerca di un migrante che durante la scorsa notte non avrebbe più fatto ritorno da un tentativo di raggiungere la Francia attraverso il Passo della Morte.

I vigili del fuoco sono stati allertati dalla segnalazione di alcuni cittadini che hanno raccolta la testimonianza di due compagni del giovane che, al contrario di loro, non avrebbe più fatto ritorno. In arrivo anche un drone con telecamera termica per poter visionare la zona dall’alto durante le ore notturne e non lasciare nulla di intentato.

