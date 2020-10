Ventimiglia. L’assessore ai Servizi Sociali Mabel Riolfo è prossima all’elezione in consiglio regionale ed ecco che la giunta Scullino si prepara alla staffetta. La delegazione del Carroccio dovrà essere ricevuta nelle prossime ore dal primo cittadino e dovrebbe indicare quale sostituta per l’assessorato la consigliera Eleonora Palmero. Il suo nome sarebbe già stato condiviso sul territorio. Riolfo è tenuta a dimettersi per incompatibilità con la carica che si appresta a ricevere di consigliere regionale subentrante al prossimo assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

Ex libraia, 44 anni, Palmero si era candidata la prima volta l’anno scorso risultando tra i dieci più votati nel suo Comune. «Sarei ben contenta di poter dare un maggior contributo alla mia città, resto a disposizione e aspetto comunicazioni ufficiali», il commento a caldo della diretta interessata. Qualora dovesse essere nominata dal sindaco in giunta, Palmero lascerebbe il posto in consiglio comunale al primo dei non eletti del suo partito: Domenico Calimera.