Ventimiglia, lite in Comune tra politici e tecnici. La solidarietà degli esponenti FI a Marco Prestileo

Ventimiglia. «Rinnoviamo la nostra stima nei confronti del dottor Marco Prestileo, persona dalle indiscutibili capacità gestionali, che in questi giorni è stato criticato da alcuni esponenti politici». A dichiararlo, in merito alla lite in Comune tra l’onorevole Flavio Di Muro, l’assessore Gianni Ascheri e il direttore dello staff Marco Prestileo, sono gli esponenti di Forza Italia in consiglio comunale: l’assessore Matteo De Villa e il consigliere Cristina D’Andrea.

«Come concordato dalla giunta insieme al sindaco, il direttore dello staff è stato individuato da subito per gestire l’emergenza e, per quanto ci riguarda, così deve continuare ad essere – puntualizzano -. Da quella maledetta notte il dottor Prestileo si è occupato della situazione d’emergenza a tempo pieno (giorno e notte), in pochi giorni le strade del centro son state riaperte così come il mercato. Ogni azione amministrativa può essere migliorata ma siamo certi che abbia gestito i primi giorni di emergenza in modo esemplare. Ci auguriamo davvero che le polemiche politiche ora si lascino da parte perché c’è ancora tanto lavoro da fare e non dobbiamo distrarci».

Laconico il commento di Marco Prestileo, che ha affidato il proprio pensiero a un post su Facebook: «Nel buio e con il fango alla gola, in preda allo sconforto, quando non si sa da dove iniziare e serve lucidità, capacità amministrativa e di coordinamento vanno bene i tecnici – ha scritto il commercialista – Quando si fuoriesce dalle tenebre, le strade sono percorribili e molti negozi liberati, torna la necessità di visibilità, di avere il potere e di far vedere alla cittadinanza di poterlo esercitare. Allora i tecnici fanno un passo indietro e i politici uno in avanti. Nulla di strano!».