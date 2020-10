Ventimiglia, Ioculano sulla mancata allerta: «Il giudizio politico non cambia, dimissioni del responsabile»

Ventimiglia. «Indipendentemente dalle indagini in corso, resta intatto il giudizio grave sull’operato dell‘amministrazione Scullino che ha sottovalutato l’allerta e non ha avvisato in alcun modo i cittadini, neppure quelli in aree ad alto rischio come Peglia.

Il danno economico per i privati, tra imprese e famiglie, è enorme ed è pacifico che in parte sarebbe potuto essere evitato se ci fosse stata la corretta pubblicità.

Il giudizio politico non cambia: dimissioni del responsabile politico» – commenta Enrico Ioculano.