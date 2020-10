Ventimiglia in ginocchio nel fango, «Dichiarare subito lo stato d’emergenza per il ponente ligure»

Ventimiglia. «Venga subito dichiarato lo stato d’emergenza per il ponente ligure. Fondamentale dare immediatamente aiuto a comuni, famiglie e imprese per far fronte alla disastrosa situazione alluvionale dalla costa all’entroterra». A dirlo è l’ex sindaco Enrico Ioculano, attuale consigliere comunale di minoranza nelle file del Partito Democratico.

«Non sto a dire il dolore che provoca vedere la mia città sommersa dal fango e dai detriti – continua Ioculano – Dobbiamo reagire immediatamente e con la forza e il coraggio che ci ha contraddistinto nell’affrontare altre catastrofi, risollevarci e riportare le nostre comunità in piedi.

Servono immediatamente aiuti concreti alle famiglie che hanno subito danni e da un momento all’altro hanno visto parte delle loro case crollare sotto il peso dell’acqua, servono subito aiuti concreti per gli esercenti che stamattina tra le lacrime stanno svuotando con i secchi e le pale i loro negozi; serve ricostruire le infrastrutture di collegamento del nostro territorio che sono crollate isolando i cittadini.

Oltre ogni colore politico, saremo al fianco delle istituzioni per sostenere famiglie, comuni e imprese nei prossimi giorni e nel lungo periodo di ricostruzione che ci attende».