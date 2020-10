Ventimiglia, coronavirus: 120 alunni delle Biancheri in isolamento

Ventimiglia. Centoventi alunni di sei classi delle scuole medie Biancheri di via Roma a Ventimiglia sono in isolamento fiduciario da ieri dopo che un operatore scolastico è risultato positivo al Covid-19. Stando a quanto si apprende, l’uomo avrebbe contratto il virus all’esterno della scuola ma, a scopo precauzionale, a tutti gli studenti entrati in contatto con lui verrà effettuato un tampone.

I ragazzi non perderanno comunque le ore di lezione: l’insegnamento, infatti, continuerà attraverso la didattica a distanza. A spiegarlo è il vicepreside Teodoro Panetta: «Ogni volta che c’è una chiusura della scuola, anche per un giorno, come venerdì scorso in occasione dell’allerta rossa verrà subito attivata la didattica a distanza». Anche se i tamponi degli studenti dovessero risultare negativi, per le prossime due settimane continueranno le lezioni online.