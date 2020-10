Ventimiglia, cordoglio per la morte di Giovanni Scullino

Ventimiglia. E’ cordoglio nella città di confine per la morte di Giovanni Scullino, volontario della Caritas Intemelia. «L’OdV Caritas Intemelia si unisce ai familiari nella tristezza e nel dolore per la perdita del caro Giovanni, una persona speciale che, per più di vent’anni, ha vissuto il Vangelo svolgendo un continuo servizio in favore dei più vulnerabili», hanno scritto i responsabili dell’associazione di volontariato.

Alle 11 di oggi, in Cattedrale a Ventimiglia, avranno luogo i funerali.