Ventimiglia, “compro auto alluvionate”. Boom di annunci online

Ventimiglia. “Acquisto auto alluvionate”: si presentano con questo titolo la maggior parte degli annunci spuntati come funghi su internet negli ultimi giorni che invitano le sfortunate vittime del maltempo a vendere i propri mezzi danneggiati, anche irrimediabilmente, dall’alluvione che ha colpito la città di confine.

Con delle fotografie recuperate dai giornali che hanno dato testimonianza della distruzione provocata dall’ultima ondata di maltempo, una serie di venditori, quasi tutti di origine straniera e attraverso account di recentissima costituzione, promettono affari a chi, con grande dolore, si è visto portar via la macchina dalla piena del Roja.

“Acquistiamo autovetture di qualsiasi genere, pagamento immediato, passaggio a nostro carico e massima valutazione per il vostro usato fuso, incidentato o alluvionato”, recita un altro annuncio preso a caso dai social. Occasione per disfarsi di un veicolo ormai da rottamare o specchietto per allodole a cui prestare massima attenzione?