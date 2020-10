Ventimiglia Calcio, la juniores supera il Finale

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio supera il Finale (4-2) sul sintetico di Pian di Poma grazie alle doppiette di Sparma e Falone. Si è trattato di una vittoria tutt’altro che scontata, che ha visto il Ventimiglia lottare sino all’ultimo minuto.

I granata partono bene con Mei al quale è annullato un gol per un fuorigioco più che dubbio e con Sparma che infilza Farruto al 6′. Poi tirano un po’ i remi in barca e si vedono raggiungere e superare dal Finale. Ma reagiscono e con Falone (colpo di testa su angolo) raggiungono il 2-2, risultato sul quale si chiude il tempo. Poco altro da segnalare, se non un rigore parato da Macrì a Murrizi.

Nella ripresa segna subito Sparma scattando sul filo del fuorigioco, cui fa seguito Falone con un tiro da calcio d’angolo che si infila direttamente nella porta dei giallo-rossi.

Commenta Bevilacqua: «Una partita dai molti volti ma nella quale abbiamo dimostrato carattere, riuscendo a rimontare sul 2-1. Ora abbiamo 6 punti in classifica ma l’obiettivo rimane la salvezza».

Ventimiglia Calcio-Finale 4-2 Reti: Sparma al 6′ e al 48′, Falone al 65′ e al 70′, Stagnaro 19′, Pesce 28′

Ventimiglia Calcio: A. Macrì, Pecoraro, Brogna, Xhamo, Micu, Cavicchia, Sparma, Falone, Mei, Morabito, Fazzari. A disposizione: Primavera, G.Macrì, Akkioui, Zambrano, Vagnetti, Rossotti, Croese, Catanese, Rossotti. Allenatore: Bevilacqua

Finale: Farruto, Pupo, Fazio, Arzanello, Murrizi, Arocacortez, Bruni, Alessi, Risso, Pesce, Stagnaro. A disposizione: Fresia, Costantino, Isaia, Scarfò.

(Video di franKone Foto Video)