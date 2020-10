Ventimiglia Calcio, la juniores granata cade a Molassana

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio esce sconfitta dalla trasferta di Molassana (Genova) ma il coach Bevilacqua non drammatizza: «Forse è una buona scossa per tutti in grado di farci capire che questo campionato è molto più difficile rispetto a quello dello scorso anno. Un campionato dove si combatte di spada e non di fioretto…».

La partita col Molassana si è messa subito male con i padroni di casa già in vantaggio dopo cinque minuti. Il primo tempo è tutto di marca Molassana, al 45’ i granata tornano negli spogliatoi sotto di tre reti.

Nella ripresa il Ventimiglia riapre l’incontro grazie a Croese che insacca su assist di Fazzari. Ma poco dopo il Molassana allunga ancora con De Lorenzo. Le reti di Morabito (foto) e di Meus portano alla fine il risultato sul 5-2.

Molassana-Ventimiglia Calcio: 5-2 Reti: Raja al 5’, Laudari 20’, Ricciardulli 40’, Croese 55’, De Lorenzo 60’, Morabito 70’, Meus 75’.

Molassana: Traverso, Angius, Dellepiane, Novaresi, De Lorenzo, Gardella, Raja, Rossi, De Lorenzo, Laudari, Ricciardulli. A disposizione: Nadasi, Toscano, Lizzi, Barabino, Casa, Praglia, Fileni, Meus, Mereto.

Ventimiglia Calcio: A. Macrì, Pecoraro, Catanese, Xhamo, Micu, Addiego, Fazzari, Akkioui, Mei, Morabito, Zambrano. A disposizione: Pardini, G. Macrì, Brogna, Croese, Vagnetti, Rondinone, Falone, Maccapani, Rossotti.