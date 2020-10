Ventimiglia, alla coop Omnia la gestione dell’ufficio informazioni turistiche

Ventimiglia. Il Comune ha recentemente rinnovato alla locale cooperativa Omnia li contratto biennale di gestione dell’ufficio Iat (informazione ed accoglienza turistica). II chioschi che lo ospitano si trovano in via G. Rossi e in via Garibaldi.

Il valore del contratto, che viene corrisposto dalla coop alle casse municipali, per il periodo che va dal primo giugno dell’anno in corso fino al 31 dicembre 2021, equivale ad una cifra che sfiora il 55 mila euro.