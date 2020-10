Vallecrosia, furto in abitazione nel centro storico: rubati gioielli

Vallecrosia. Ignoti si sono introdotti in una casa di Vallecrosia Alta, rubando gioielli e contanti. E’ successo nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. I ladri hanno forzato una porta-finestra dell’abitazione, una villetta isolata, quando all’interno non c’era nessuno. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari una volta rientrati a casa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che cercheranno di risalire all’identità dei malviventi.

Sui social sta circolando un messaggio allarmante, che mette in allerta la popolazione: «Avviso per tutti i residenti in zona Vallecrosia Alta/San Biagio – si legge -. In giro c’è una banda che fa furti nelle villette. Ieri pomeriggio e notte hanno già colpito due volte. Per fortuna qualche membro è già stato preso, ma ce ne sono altri in giro pericolosi e armati. Fate attenzione».

Quello commesso a Vallecrosia Alta, però, risulta al momento l’unico furto in abitazione denunciato in zona dall’inizio di ottobre. Non ci sono al momento prove che i ladri siano armati né che si tratti di una banda. Smentita, infine, la notizia di presunti arresti di topi d’appartamento. Resta ovviamente il consiglio di prestare la massima attenzione e chiamare il 112 in caso di necessità.