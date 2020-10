Vallecrosia e Isolabona, nuovi casi di Covid-19 nelle scuole

Vallecrosia. Sono sei i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle scuole dell’estremo ponente ligure. A Vallecrosia, uno studente della prima elementare delle scuole Andrea Doria, di Vallecrosia, è risultato positivo al virus: i suoi compagni di classe si trovano in isolamento in attesa dell’esito del tampone così come sono in quarantena gli insegnanti di riferimento.

Un caso anche a Isolabona, in Val Nervia, dove l’asilo comunale è stato chiuso. In quarantena, in attesa del tampone, una ventina di bimbi dopo che uno degli educatori è risultato positivo.

Si segnala un nuovo caso di covid anche alla scuola Cavour di Ventimiglia Alta, dove già due classi si trovavano in isolamento.

Positivi anche tre operatori scolastici di competenza del distretto sanitario ventimigliese, nello specifico collegati a: una scuola dell’infanzia e a due scuole secondarie di primo grado.