Vallebona, parcheggio pubblico: al via i lavori di messa in sicurezza della copertura dell’autosilo

Vallebona. Sono iniziati nel parcheggio all’ingresso del paese i lavori per mettere in sicurezza la copertura dell’autosilo.

Per far fronte alle problematiche esistenti verranno eseguiti diversi interventi per eliminare le infiltrazioni d’acqua che intaccano le strutture portanti, per incrementare l’altezza del parapetto esistente, per aggiungere una protezione armatura metallica delle strutture portanti del trave di coronamento e per eliminare il pericolo da caduta delle componenti architettoniche distaccate.

Verrà messo in atto perciò un insieme di opere necessarie per rimettere a nuovo la zona adibita a parcheggio pubblico, utilizzato da residenti e turisti.