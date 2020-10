Molini di Triora. Il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Mommo nel pomeriggio di oggi ha svolto un sopralluogo sui luoghi alluvionati. In particolare Mommo si è recato nella disastrata valle Argentina, a Molini di Triora, nei pressi della frana che isola il Paese delle streghe.

«Questa ondata di maltempo – ha detto Mommo – ha creato parecchi danni che hanno interessato le vallate dell’Arroscia, dell’Argentina e del Roja. Noi cerchiamo di portare la nostra presenza anche nei posti più remoti come può essere a Triora dove abbiamo la nostra Stazione che è rimasta isolata e di portare assistenza alla popolazione con i mezzi che possono transitare».

Per portare soccorso alle popolazioni isolate si è alzato in volo un elicottero della Protezione civile che trasporta generi di prima necessità e materiali per il ripristino delle condutture idriche.

(foto e video di Cristian Flammia)