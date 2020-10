Molini di Triora. Tutta la valle Argentina, oggi pomeriggio, si è stretta intorno alle famiglie di Maurizio Moraldo, 42 anni e Marco Lanteri, 47, i due operai morti lunedì scorso travolti da una ruspa mentre stavano rimuovendo i detriti lasciati dall’ondata di maltempo sulla strada provinciale che da Bajardo conduce in frazione Vigna gravemente danneggiata dall’alluvione.

I funerali si svolgono nel locale campo sportivo. Il sindaco Manuela Sasso ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità della valle Argentina, dove i due cugini abitavano da sempre. Le bare hanno fatto il loro ingresso tra un ala di folla commossa portate a spalla dai volontari delle Croce Rossa e della Protezione Civile.

di 13 Galleria fotografica I funerali di Maurizio e Marco, gli operai morti a Bajardo









Foto 4 di 4







Le esequie sono celebrate dal vescovi della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta. Presenti tutti i sindaci della zona, autorità civili e militari, i consiglieri comunali Marco Scajola e Gianni Berrino.

«L’uomo è polvere, e quando arrivano la pioggia e il vento lo spazzano via, ma la morte non è cadere in un precipizio, come è capitato a questi due ragazzi ma la morte è cadere nelle braccia di Dio», ha detto monsignor Suetta durante l’omelia.

Per ordinanza del sindaco tutti i partecipanti sono stati tenuti all’osservanza di tutte le precauzioni anti-covid, in particolare il distanziamento e l’utilizzo della mascherina.