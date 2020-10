Sanremo. Una colonna di fumo si è alzata dal centro storico matuziano questo pomeriggio, quando erano circa le 17. Si è sprigionata dalle fiamme divampate in un’abitazione dell’ultimo piano di uno stabile di via Palmari, nella Pigna, poco distante da piazza Cassini.

Le cause scatenanti l’incendio sono ancora da stabilire. Chi era dentro l’appartamento, un uomo, si sarebbe subito tratto in salvo dal rogo e non avrebbe avuto bisogno delle cure mediche. Il 118 ha comunque inviato sul posto, a scopo precauzionale, un’ambulanza.

Immediato quanto logisticamente complicato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto parcheggiare i mezzi all’imbocco della cittadella medievale per poi inerpicarsi nei carugi, rallentati dagli indispensabili autorespiratori. I pompieri hanno spento le fiamme e messo la situazione sotto controllo piuttosto velocemente. Presenti sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Durante le operazioni di soccorso, la via è stata chiusa al passaggio dagli agenti della municipale.