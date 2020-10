Sanremo. Scrive un lettore una mail corredata da foto. «Abito in via Borgo Tinasso è da quando è iniziata la scuola che chiediamo un intervento dei vigili per multare o rimuovere una macchina che si parcheggia ogni giorno dentro la pensilina della fermata dello scuolabus, costringendo i bambini a rimanere in attesa del bus in mezzo alla strada. Anche nel pomeriggio le mamme che prendono i bambini dall’«asilo, si ritrovano a sostare in mezzo alla strada, con passeggini e bambini piccoli, con le auto e le moto che scendono e salgono a velocità sostenuta, mancano le strisce pedonali ed il marciapiede; abbiamo telefonato più volte alla polizia municipale chiedendo un intervento, abbiamo mandato email all ufficio responsabile ma, ad oggi, ancora nulla è cambiato, possibile che in un mese non abbiano avuto mai un minuto di tempo per salire al Tinasso? Vengono a fare giustamentele multe alle macchine in divieto fino dalla chiesa, oltre è terra di nessuno».