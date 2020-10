Ventimiglia. E’ uno yacht di lusso la prima imbarcazione privata ad aver ufficialmente ormeggiato nel nuovo porto turistico. A Cala del Forte, circa due ore dopo l’a cerimonia dell’attracco del Tuiga, di fronte alla torretta di comando dello scalo, a solcare le stesse acque dell’imbarcazione iconica del Principato di Monaco, proprietà del reggente Alberto II, vanto dello Yacht Club de Monaco, è arrivata la White Star.

Niente a che vedere, soprattutto in termini di blasone e prezzo, con lo storico monoalbero a vela principesco. Tant’è però che la nave battente bandiera delle Cayman, lunga quasi 50 metri e con interni da hotel cinque stelle, rappresenta comunque un primo inquilino d’eccezione per il neonato scalo turistico.

Foto 2 di 2



Costruito in alluminio e varato dal cantiere statunitense Trinity Yachts nel 2005, la White Star è stato mantenuta e aggiornata secondo i più alti standard del “charterismo” mondiale.

Oltre ad un numeroso l’equipaggio, può ospitare fino a 10 persone con tanto di salotto privato e vasca idromassaggio, solo per la cabina armatoriale. Le restanti quattro cabine ospiti sono situate sul ponte inferiore e dispongono tutte di sistemi di intrattenimento che incorporano televisori a schermo piatto e bagno in camera.

Tutti gli interni sono di altissima qualità e , per i passeggeri, c’è anche a disposizione un solarium chiuso con aria condizionata, uno spazion per l’home cinema e la palestra. E’ spinto da due motori Caterpillar da 2.250 CV, per una velocità massima di 22 nodi e un’autonomia di 4.200 miglia nautiche a 10 nodi, che gli conferiscono capacità transatlantiche.

Nel 2017 lo yacht è stato venduto a più di 10 milioni di euro dal primo proprietario ad una società statunitense. E’ un charter, quindi una piccola nave da crociera con grande prezzo del biglietto. Affittarla per una settimana, nafta e cambusaggio esclusi, costa cifre non proprio abbordabili, che si aggirano sui 150.000 euro.