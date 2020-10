Unione Sportiva Camporosso, gli Allievi 2005 superano il Taggia

Camporosso. Grande prestazione per gli Allievi 2005 dell’U.S. Camporosso al debutto in campionato contro il Taggia. La squadra vince la partita per 7-0.

Raimondo Carlos si porta a casa il pallone segnando 3 reti. Anche i subentrati Madaffari e Celi che hanno dimostrato di essere in forma andando in rete. Bene la difesa e il numero 9 Touai che segna una doppietta.

Formazione dell’U.S. Camporosso:

1 Francesconi Nicolò, 2 Porcelli Leonardo, 3 Giordano Patrizio, 4 Giordano Mattia, 5 Naselli Gabriele, 6 Cecconi Gabriele (cap), 7 Busacca Mathias, 8 Parodi Sergi, 9 Touay Saifdin, 10 Raimondo Carlos Cesar ( v. cap), 11 Raviola Alessandro. All. Lettieri.

A disposizione: 13 Megyeri Darius Gratan, 14 Madafferi Salvatore, 15 Celi Lorenzo, 16 Matvei Daniel

Reti: 3 Raimondo Carlos, 2 Touay Safdin, 1 Celi Lorenzo, 1 Madaffari Salvatore.

(Foto da pagina Facebook di Unione Sportiva Camporosso)