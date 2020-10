Una Regione a trazione Imperiese, Scullino chiede aiuto per Ventimiglia

Ventimiglia. «Apprendo con estremo piacere – dichiara il sindaco Gaetano Scullino – che oggi il nostro presidente Giovanni Toti ha formalizzato la sua giunta. La provincia di Imperia avrà nuovamente tre assessori regionali, Gianni Berrino, Alessandro Piana e Marco Scajola. Tutti molto preparati e di grande esperienza amministrativa, oltreché amici, una risorsa importante per tutti noi».

Continua il primo cittadino, commentando la nomina della giunta Toti-bis, ufficializzata oggi dal governatore ligure: «Auguro a loro buon lavoro. Inoltre, da quanto apprendo, sono previste le dimissioni da consiglieri regionali dei neo assessori e ciò consentirà alla nostra provincia di avere ben tre nuovi consiglieri di maggioranza, tutti alla prima esperienza in Regione Liguria ma con alle spalle un’ottima esperienza come amministratori comunali. Tre donne capaci, preparate e tenaci, Chiara Cerri, Mabel Riolfo e Veronica Russo.

Una rappresentanza regionale così importante forse il Ponente ligure non l’ha mai avuta e questo è un segnale che fa ben sperare per il rilancio e lo sviluppo produttivo e infrastrutturale della nostra provincia. Ad essi si aggiunge il consigliere di minoranza Enrico Ioculano. Tre assessori e quattro consiglieri regionali, una ricchezza per i sindaci e le amministrazione comunali della nostra provincia». Conclude Scullino: «Avrò certamente bisogno di tutti voi, Ventimiglia avrà certamente bisogno della vostra attenzione».