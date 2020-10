“Un Sacco di doni”, l’iniziativa di Aceb per aiutare Ventimiglia

Camporosso. L’Aceb sta preparando per il prossimo Natale “Un sacco di doni” personalizzato per bambini e adulti.

Consiste in un sacco natalizio di juta alto 37 cm con una base di 28 cm, all’interno si troveranno tantissimi dolci e 2 sorprese personalizzate in base all’età e al sesso.

«Abbiamo già oltre 70 prenotazioni, per tutte le persone interessate chiediamo di riservare fin da ora, in quanto ne verranno prodotte soltanto 120. Il costo è di 10,00 euro. Tutto il ricavato andrà versato sul fondo di solidarietà per gli alluvionati di Ventimiglia» – spiega Stefano Urso, presidente Aceb.