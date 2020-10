Sanremo. E’ il 27enne sanremese Alberto Lupinetti la vittima del tragico incidente stradale della notte scorsa. Erano circa le 2 di mattino quando a Bussana in via delle Fonti, per cause da stabilire, la Fiat 500 Amarth con al volante il giovane è uscita di strada finendo quasi 30 metri sotto, al fondo di una scarpata.

Sul sedile del passeggero c’era una 19enne di origine straniere, residenti nella Città dei Fiori. Lei è si ferita gravemente, ma fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita. Sul posto, al buio e in una zona impervia, sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, il 118 e la polstrada.