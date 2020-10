Molini di Triora. Ufficialmente riaperta poco fa la strada tra Molini e Triora. Il Paese delle streghe esce, dunque, dall’isolamento. I lavori sono stati realizzati in somma urgenza dalla Provincia.

Il passaggio dei primi mezzi è stato tenuto a battesimo dal consigliere delegato del presidente della Regione Giacomo Giampedrone, dal presidente della Provincia Domenico Abbo e dai sindaci dei centri interessati.

Foto 5 di 6











«Ringrazio la nostra squadra di tecnici che ha coordinato interventi compiuti in tempi rapidi, come avevamo promesso – commenta il presidente della Provincia Domenico Abbo – il prezioso aiuto della Regione, degli amministratori locali e della collettività, sono stati anch’essi determinanti. Insieme proseguiremo i lavori per ripristinare i collegamenti e l’assetto del territorio profondamente danneggiati. Un plauso anche alla professionalità della ditta appaltatrice. La Provincia c’è, e ha dimostrato ancora una volta che nelle emergenze esprime al meglio la sua funzione di collegamento con il territorio e in particolare con le realtà amministrative più piccole».

Per ridurre la frattura della frana è stato alzare dei pali di sostegno appoggiati su un muro di cemento armato sopra una scogliera di 15 metri. Ieri erano stati fatti passare solo alcuni mezzi di servizio. I cittadini si potevano spostare fino ad oggi solo lungo un sentiero pedonale.