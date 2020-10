Imperia. La provincia di Imperia presente al Ttg Travel Experience, che è in corso sino al 16 ottobre a Rimini , con lo stand del consorzio di operatori di Confesercenti “Tourist Comm Service”.

«Un appuntamento a cui non volevamo mancare – dichiara Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti – essendo un riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Una vetrina in cui per tre giorni gli operatori del settore hanno l’occasione di confrontarsi e far conoscere la propria realtà e il proprio brand».

Foto 2 di 2



«Lo stand del Consorzio- dichiara Sergio Scibilia, presidente del TCS – è uno spazio dedicato alla promozione del Elevation Club , un’occasione importante per raccontare il turismo outdoor nel nostro territorio, le esperienze di SanremOutdoor ed il progetto della Ciclovia Bicknell di Bordighera , il gruppo esperienziale 360Liguria di Lucinasco, il Consorzio Riviera Incoming di Imperia».

«Nonostante il periodo di grande incertezza – conclude Ino Bonello – Confesercenti non perde il suo obbiettivo di sviluppo delle nostre potenzialità turistiche, con un’attenzione particolare all’evoluzione del mercato e alle nuove tipologie di turismo. La volontà di proporre vacanze su misura, tra natura e cultura del territorio, nell’ottica della sostenibilità ambientale».

Nella prima giornata è stato gradito ospite nello stand del TCS il commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini, con cui TCS collabora in modo attivo.