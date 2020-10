Ventimiglia. Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato nel primo pomeriggio sulle sponde del Roja a Trucco. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo bianco di cui al momento non si conosce l’identità. Non si esclude che si tratti di una vittima dell’alluvione.

Si tratta del terzo cadavere trovato oggi. Il primo, appartenente a un uomo tra i sessanta e i settant’anni, è stato trascinato dalla mareggiata nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei Tre Ponti. Il secondo è riemerso a Ventimiglia, sulla battigia davanti alla passeggiata di Trento Trieste. In questo caso, però, il riconoscimento è particolarmente difficile in quanto il cadavere è in avanzato stato di decomposizione.

Foto 4 di 4







In tutti i casi, si tratta di uomini caucasici.