Tronchi e rifiuti del dopo alluvione a Sanremo. C’è l’ordinanza, da oggi si può andare in spiaggia a far legna

Sanremo. Da oggi si può andare in spiaggia “a far legna”. Lo dice un’ordinanza, firmata dal sindaco Alberto Biancheri, riguardante il come smaltire le tonnellate di tronchi e detriti portati dall’alluvione di inizio mese ad ammassarsi sul litorale matuziano.

Fino al 20 novembre i gestori delle spiagge, ognuno per il tratto di sua competenza, dovranno permettere ai cittadini di portare via il materiale ligneo. Niente mezzi meccanici però, è consentito solo l’uso della carriola. Ognuno poi potrà farne ciò che meglio crede, senza finalità di lucro. Nel caso lo si voglia bruciare, bisognerà prima assicurarsi che sia pulito e senza parti visibilmente deteriorate dall’inquinamento.

Dal 21 novembre fino al 10 dicembre 2020 i rifiuti in oggetto potranno essere raccolti ed avviati ad impianto di trattamento delle biomasse a cura e spese dei gestori autorizzati, che saranno informati a tramite un avviso pubblico sul portale del Comune.

A partire dal 11 dicembre fino al 21 al dicembre 2020, i concessionari/gestori delle strutture balneari potranno procedere alla combustione dei rifiuti lignei residui, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato d’emergenza tipo b (livello provinciale e regionale) e tipo c (livello nazionale).

Chiunque trasgredisca le regole presenti nel documento comunale (clicca QUI per consultarlo) è passibile di sanzioni da 25 a 500 euro.