Triora resta isolata, Toti: «Serviranno ancora alcuni giorni di operazioni»

Triora. «Siamo sempre al lavoro per recuperare rapidamente la viabilità nei punti dove è stata interrotta per frane o smottamenti e resta isolata solo Triora, per cui serviranno ancora alcuni giorni di operazioni».

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Nella giornata di ieri un elicottero della Regione ha provveduto a consegnare i tubi dell’acqua, intervento che ha permesso di proseguire in queste ore con i lavori sui collegamenti idrici interrotti tra i borghi della Valle Argentina di Triora e Molini di Triora.