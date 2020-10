Imperia. Il presidente della Provincia Domenico Abbo fa il punto sulla emergenza post- alluvione in particolare per quanto riguarda i collegamenti interrotti in alta valle Argentina e in valle Arroscia.

L’isolamento di Triora potrebbe terminare a breve: domani in mattinata, infatti, al termine di un sopralluogo si deciderà se bypassare la frana attraverso un passaggio alternativo, oppure se procedere con palificazioni di sostegno alla strada franata, intervento, quest’ultimo sicuramente più lungo da portare a termine.

«La situazione è complessa, la valle Argentina è di gran lunga la più colpita ed è quella che presenta le maggiori criticità, soprattutto su due punti. Il primo è la frana che isola la parte alta tra Badalucco e Montalto, si pensava di aprire già in giornata ma mi dicono che ci sono ancora smottamenti per quanto riguarda la parte a valle, quindi bisogna caricarla di parecchi massi ritengo che le operazioni potrebbero concludersi nella mattinata di domani. Il tutto deve avvenire nella massimo sicurezza. Comprendo le difficoltà delle popolazioni di Montaldo e Molini di Triora ma bisogna avere la pazienza di aspettare ancora un po’. Assicurato, comunque, il passaggio dei mezzi di soccorso. Poi c’è il collegamento con Triora che è ancora isolata, siamo in contatto con la Protezione civile con la Regione per trovare una soluzione. E’un intervento molto complesso perché la strada è crollata per un muro di 10/15 metri di altezza: o si decide di procedere con palificazioni o bisognerà trovare una pista alternativa sopra la frana. Nel giro di una giornata faremo tutti gli accertamenti necessari per adottare una soluzione. Tempi? Li dobbiamo definire, se decideremo di fare una pista alternativa molto brevi, se seguiremo la strada delle palificazioni ci vorranno più giorni», spiega Domenico Abbo.

Abbo ricorda le vittime di questi giorni ma rivendica anche la “titolarità” degli interventi come Ente Provincia, l’impegno dei tecnici e l’operato delle pattuglie della Polizia municipale per garantire dove è possibile la viabilità.

«Per quanto riguarda la Valle Arroscia, gli interventi principali sono su Mendatica, il paese, comunque, non è isolato..Poi abbiamo il ponte di Ubaga che è crollato. In generale siamo intervenuti per pulire, togliere alberi e fango e tutte le ditte convenzionate sono già operative da venerdì notte», conclude il presidente della Provincia.

(foto e video Cristian Flammia)