Treno Thello, Berrino a Rossetti: «Dovrebbe esporre le sue preoccupazioni al ministro De Micheli perché azienda non è regionale»

Genova. «Il consigliere del Partito Democratico Rossetti inizia il suo nuovo mandato così come ha finito quello vecchio: sempre sbraitando ma sbagliando come al solito il bersaglio dei suoi strali. Gli ricordo che Thello è una società controllata interamente da Trenitalia e quindi facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato. Pertanto sarebbe meglio che indirizzasse le sue preoccupazioni al ministro De Micheli la quale, tra l’altro, fa parte dello suo stesso partito anziché fare sterili polemiche a mezzo stampa».

L’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino risponde al consigliere Rossetti in merito alla sua esortazione nei confronti della giunta Toti di intervenire per scongiurare la soppressione, da parte di Thello, del treno Milano-Nizza-Marsiglia che ferma anche in diverse stazioni della Liguria.

«Come Regione abbiamo già protestato al ministero manifestando il nostro disappunto a questa possibilità – aggiunge Berrino – per adesso i treni ci sono e non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali dall’azienda in merito alla loro soppressione».