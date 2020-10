Trasporti, da oggi in servizio un nuovo treno Rock tra Savona, Genova e Sestri Levante

Genova. Entra in servizio oggi un nuovo treno Rock tra Savona, Genova e Sestri Levante.

Si tratta di un convoglio Rock consegnato da Trenitalia a Regione Liguria, in attuazione del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018, che prevede la consegna di 48 nuovi convogli entro il 2023 (5 Jazz, 28 Rock e 15 Pop). Questi, aggiunti ai Vivalto, permetteranno come previsto il completo rinnovo della flotta regionale della Liguria.

«Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo e il grande sforzo in atto sul fronte sanitario, Regione Liguria non si ferma e continua a lavorare per il futuro e la qualità del trasporto ligure», commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

«Con la consegna di oggi raggiungiamo quota 13 nuovi treni e proseguiamo nel percorso di rinnovo totale del parco viaggiante dei treni liguri: al momento del nostro insediamento la Liguria aveva a disposizione mezzi datati, con un’età media tra le più elevate d’Italia. Grazie al contratto di servizio firmato nel 2018 e a un investimento complessivo di oltre 557 milioni di euro, entro il 2023 li avremo sostituiti tutti e l’età media dei mezzi sui binari liguri sarà di soli 5 anni».