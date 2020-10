Tragedia a Bajardo, Berrino: «Dolore e tristezza. Assurdo che nel 2020 si muoia così sul lavoro»

Genova. «Sono doppiamente sconvolto per ciò che è accaduto: come assessore al lavoro ma soprattutto come amico della Valle Argentina. Provo dolore ed enorme tristezza: esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie. E’ assurdo che ancora nel 2020 si possa perdere la vita in questo modo sul lavoro. Ancor più assurda la tragedia se penso che stavano lavorando per la comunità per ripristinare il territorio».

Queste le dichiarazioni di Gianni Berrino in merito alla tragedia di Bajardo in cui hanno perso la vita Marco Lanteri e Maurizio Moraldo per un incidente avvenuto durante la rimozione dei tronchi caduti sulla strada provinciale.