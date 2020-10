Toti premia ancora l’Imperiese, Alessandro Piana vicepresidente della Regione

Imperia. Come se non bastassero tre assessori regionali e quattro consiglieri (uno della minoranza) provenienti dal Ponente ligure per dare forza alla Riviera nel nuovo governo della Regione, il presidente Giovanni Toti ha conferito oggi l’ambito incarico di vicepresidente della sua giunta al leghista Alessandro Piana.

Presidente del consiglio regionale durante il primo mandato del governatore di Cambiamo, Piana – espressione della nuova Lega a trazione Salvini – era stato nominato ieri assessore all’Agricoltura, ai Parchi, all’Ambiente e alla promozione del territorio.