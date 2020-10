Torna l’ora solare nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle 3 le lancette vanno indietro

Imperia. Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle 3, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora.

Si dormirà perciò un’ora in più ma le giornate saranno in apparenza più corte perché farà buio prima. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 28 marzo 2021 quando le lancette verranno spostate nuovamente in avanti.

Potrebbe essere l’ultima volta che siamo chiamati a spostare le lancette perché il prossimo anno l’Italia dovrà decidere se conservare l’ora solare o no per tutto l’anno.