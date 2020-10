Torna il lockdown in Francia, l’annuncio di Emmanuel Macron

Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato in serata un nuovo “confinamento” in tutta la Francia per contrastare la diffusione del coronavirus a seguito della recrudescenza dei casi nel paese. «State il più possibile a casa e rispettate le regole», ha detto Macron ai francesi.

«Ho il dovere di proteggere tutti i francesi, in particolare i più deboli che sono quelli maggiormente colpiti dal virus. Per noi niente è più importante della vita umana – ha dichiarato -. Cosa possiamo fare per fermare il Covid-19? Possiamo non fare nulla lasciare che circoli il virus: si chiama immunità collettiva, ma questo porterebbe a 400mila morti in più e non potremo mai accettarlo. La seconda possibilità è quella di confinare solo le persone più vulnerabili, ma questa via non è percorribile».

A questo punto, visto che in Francia ci sono 9mila persone in ospedale e che «se continua così i medici dovranno decidere chi curare e chi no», Macron ha deciso per un nuovo lockdown simile a quello già vissuto in primavera. «Le scuole resteranno aperte – ha detto – Il lavoro potrà continuare. Servirà una certificazione per uscire: per andare al lavoro, per motivi di salute, per portare assistenza, fare la spesa o prendere un po’ d’aria». Vietate le riunioni private e gli assembramenti pubblici. Chiuse le attività non essenziali per il paese: bar, ristoranti e negozi. Le frontiere interne all’Unione Europea resteranno aperte, mentre quelle esterne saranno chiuse.

«Siamo uno dei paesi che fa più test in tutta Europa, abbiamo investito 8 miliardi di euro nella sanità, formato 7mila tra infermieri e medici per il lavoro in terapia intensiva ma questo non è stato sufficiente – ha spiegato – Siamo tutti sorpresi dell’evoluzione del virus. Ho la responsabilità di proteggere tutti i francesi, specialmente i più deboli, per questo ho deciso per un nuovo lockdown».

Il nuovo confinamento partirà venerdì 3o ottobre e durerà almeno fino al 1 dicembre.