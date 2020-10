Tir contromano in viale Matteotti a Imperia, Alessandro Saglietti: «Ringrazio di essere arrivato a casa vivo»

Imperia. Disavventura per Alessandro Saglietti titolare di Alexander Service ieri sera in centro città a Porto Maurizio: un tir ha imboccato, infatti, viale Matteotti in contromano a velocità, tra l’altro, piuttosto sostenuta.

E’ lo stesso giovane imprenditore che ancora scosso racconta l’accaduto su Facebook, postando anche una foto, a poche ore dallo sgradito incontro: «Questa sera stavo per morire in un frontale contro questo tir, perché non si era accorto di essere contromano in viale Matteotti, nonostante i 5 cartelli installati ad inizio via».

«Nonostante i richiami per andar contromano, ha proseguito senza degnar di attenzione ad una velocità di almeno 45/50 kilometri all’ora. Sono già morte 2 persone per questo motivo. Credo che ogni giorno dobbiamo ringraziare di arrivare vivi la sera a casa», conclude Saglietti.

Proprio a causa di un mezzo, un’auto che viaggiava contromano nel luglio 2008 in viale Matteotti perse la vita la sedicenne Vittoria Falbo che viaggiava a bordo del suo motorino.