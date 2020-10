Tamponi scuole drive through a Vallecrosia, Als1: «Oggi svolti regolarmente, nessuna criticità»

Vallecrosia. «Questa mattina l’esecuzione dei tamponi Covid-19 per le scuole in modalità drive through a Vallecrosia, nell’area dell’ex mercato coperto, si è svolta regolarmente. Come previsto, il personale Asl1, ha effettuato oltre un centinaio di test ai cittadini convocati dal Dipartimento di Prevenzione secondo le fasce orarie prestabilite».

Ad affermarlo è la direzione aziendale Asl1 che prosegue: «I disagi registrati nella giornata di ieri sono stati determinati da un insieme di concause, indipendenti dall’organizzazione di Asl1 e ricollegabili all’elevato numero di persone che si sono presentate, anche senza convocazione, per l’esecuzione dei tamponi per le classi in quarantena del comprensorio ventimigliese.

A seguito di quanto accaduto e grazie ad un costruttivo confronto organizzativo, l’azienda sanitaria, insieme al Comune di Vallecrosia, si è adoperata per mettere in campo ulteriori azioni per la risoluzione delle criticità emerse, in un clima di sintonia e collaborazione con il sindaco Armando Biasi».