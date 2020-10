Taggia, migliorie a municipio e asilo nido. Approvate opere per 90.000 euro

Taggia. Migliorie in vista per due edifici di proprietà comunale: il municipio e quello che ospita l’asilo nido pubblico il “Il Girotondo” di via Borghi.

Il palazzo comunale e la scuola dell’infanzia, verranno entrambi sopposti ad interventi finalizzati al loro efficientamento energetico, tramite l’istallazione di condizionatori ed impianti fotovoltaici.

In totale le opere costeranno alle casse dell’ente circa 53.500 euro, dei quali più di 13.000 per il nido. Quest’ultimo sarà anche sottoposto a lavori per abbattere le barriere architettoniche nelle aree di accesso. Spesa prevista: poco meno di 36.500 euro.